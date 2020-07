O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, defendeu esta segunda-feira o uso da máscara de proteção contra a Covid-19 como um gesto "patriótico", depois de ter permanecido durante muito tempo com uma posição ambígua sobre o tema.

We are United in our effort to defeat the Invisible China Virus, and many people say that it is Patriotic to wear a face mask when you can’t socially distance. There is nobody more Patriotic than me, your favorite President! pic.twitter.com/iQOd1whktN