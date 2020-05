Donald Trump colocou em causa a necessidade das conferências de imprensas diárias para atualizar a situação epidemiológica do país por causa da pandemia Covid-19 e, este sábado, não participou no briefing.

Numa mensagem publicada no Twitter, o presidente dos EUA escreveu que as conferências de imprensa "não valem o tempo e o esforço" por causa dos jornalistas que só fazem "perguntas hostis" e depois reportam "notícias falsas".

What is the purpose of having White House News Conferences when the Lamestream Media asks nothing but hostile questions, & then refuses to report the truth or facts accurately. They get record ratings, & the American people get nothing but Fake News. Not worth the time & effort!