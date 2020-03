O novo coronavírus continua a disseminar-se a um ritmo alarmante nos Estados Unidos. Nesta altura, 43% da população já tem ordem para permanecer em casa. São 142 milhões de pessoas em 16 estados diferentes, realidade que vai causando, a olhos vistos, um abrandamento na economia, precisamente tudo aquilo que Trump não quer, sobretudo a poucos meses das eleições.

O nosso país não foi construído para estar fechado. Este não é o país que foi construído para isso."

O republicano não se conforma, e isso ficou claro na conferência de imprensa que deu esta segunda-feira, na Casa Branca, uma semana depois das primeiras medidas de contenção da pandemia serem impostas e numa altura em que os danos económicos já são visíveis, podendo converter-se em danos na campanha de eleitoral do presidente, que apostou, justamente, numa economia forte como arma para a reeleição. Daqui em diante, Donald Trump quer avaliar se é melhor sofrer mais baixas humanas e menos perdas económicas, ou se é preferível evitar ao máximo o contágio mas, para isso, aguentar uma forte recessão na economia.

Não podemos deixar que a cura seja pior do que a doença. No fim dos primeiros 15 dias vamos decidir que caminho queremos seguir", afirmou o presidente no Twitter, domingo à noite.

Ao mesmo tempo que os especialistas prevêem a necessidade de prolongar as medidas de isolamento social, Donald Trump está ansioso para as levantar, de modo a que milhões de americanos possam voltar ao trabalho e milhares de empresas retomem a atividade: "Eu não estou a pensar em meses, digo-vos já. Nós vamos reabrir o nosso país".

De acordo com a CNN, os assessores de Trump garantem que o presidente está a pensar aligeirar as medidas de contenção quando o primeiro período de isolamento terminar, na semana que vem, mas os especialistas consideram que não é tempo suficiente para perceber a eficácia da contenção imposta até agora.

Uma das vozes que discorda de Trump é Anthony Fauci, especialista em doenças infecciosas, conselheiro do presidente e um dos que mais se debateu pela implementação do isolamento social. A rutura entre os dois é tal que Fauci já o admitiu numa entrevista à 'Science Magazine': "Eu não posso saltar para a frente do microfone e tirá-lo de lá. Ok, ele disse aquilo, vamos corrigir da próxima vez". A afirmação foi feita a propósito das afirmações falsas, ou pouco precisas, de Trump sobre a doença.

A estratégia do líder republicano passa por, depois destes primeiros 15 dias de isolamento social em parte considerável do país, isolar apenas os grupos de riscos e os epicentros da doença e deixar que o resto do país retome a normalidade. Entre as medidas de contenção da propagação da Covid-19 implementadas nos Estados Unidos estão o encerramento de escolas, a proibição de ajuntamentos e a imposição de distância social entre indivíduos.