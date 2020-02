Um jovem foi detido no sábado em frente à Casa Branca, depois de ameaçar matar o presidente dos Estados Unidos.

De acordo com a CNN, Roger Hedgpeth, de 25 anos, residente no Estado da Florida, ter-se-á apresentado aos agentes dos Serviços Secretos dizendo que ia matar Donald Trump.

"Eu estou aqui para assasinar o Presidente Donald Trump,", terá dito.

Segundo as autoridades, Hedgpeth tinha com ele uma faca, com a qual planearia cometer o crime. O jovem acabou por ser detido, tendo os Serviços Secretos recebido informação de que sofre de problemas do foro psiquiátrico e estaria mesmo dado como desaparecido, razão pela qual foi encaminhado para um hospital psiquiátrico.

Incidentes deste género têm acontecido nos últimos anos com maior regularidade, obrigando ao reforço da segurança junto da residência oficial do presidente norte-americano.