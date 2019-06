Uma antiga colunista da revista "Elle" acusa Donald Trump de assédio sexual. Elizabeth Caroll revelou o que aconteceu numa entrevista à publicação "New York Magazine".

Esta antiga colunista alega que em meados dos anos 90, os dois estavam numa loja de luxo em Nova Iorque, nos EUA, quando Donald Trump lhe pediu conselhos para comprar roupa interior para uma mulher.

Caroll, na altura com 52 anos, acedeu ao pedido, mas quando entrou no vestiário, o agora presidente dos Estados Unidos terá ficado violento tentando forçar atos sexuais com a jornalista.

Esta é a décima sexta mulher que acusa o presidente americano de assédio sexual.