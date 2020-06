A rede social Facebook removeu vários anúncios políticos do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que criticavam a extrema-esquerda e exibiam um triângulo vermelho invertido, símbolo utilizado pelos nazis para identificar presos políticos nos campos de concentração.

Não permitimos símbolos que representam organizações odiosas ou ideologias odiosas, a menos que seja para condená-las”, disse o diretor de regulamentos de segurança cibernética do Facebook, Nathaneil Gleicher, citado pela agência France-Presse (AFP).

O responsável da gigante tecnológica norte-americana respondia às questões colocadas esta quinta-feira no Congresso dos Estados Unidos da América sobre um artigo do jornal The Washington Post, que revelou a existência destes anúncios.