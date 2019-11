A jovem sueca Greta Thunberg considerou esta terça-feira que o comportamento extremista do presidente norte-americano é um forte contributo para a causa que a notabilizou, de resposta à crise climática.

A consideração de Thunberg foi feita na véspera da sua partida da América do Norte, onde esteve nas últimas 11 semanas.

“Ele (Trump) é de tal maneira extremista, e diz coisas tão extremistas, que as pessoas, de certa forma, despertaram”, afirmou Thunberg, em declarações à AFP, em Hampton, no estado da Virgínia, na costa leste dos EUA, no veleiro a bordo do qual deve partir para a Europa, na manhã de quarta-feira.