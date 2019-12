Greta Thunberg recebeu uma mensagem de apoio da antiga primeira-dama dos Estados Unidos, Michelle Obama. A mulher de Barack Obama dirigiu-se à ativista através da rede social Twitter esta quinta-feira.

. @GretaThunberg , don’t let anyone dim your light. Like the girls I’ve met in Vietnam and all over the world, you have so much to offer us all. Ignore the doubters and know that millions of people are cheering you on.

— Michelle Obama (@MichelleObama) December 13, 2019

Sem que se referisse a Donald Trump, Michelle Obama pediu à jovem de 16 anos que ignorasse os duvidosos, afirmando que "milhões de pessoas" estão a torcer pela causa de Greta Thunberg.

A ativista sueca foi recentemente eleita a personalidade do ano para a revista Time.

Esta mensagem surge depois do tweet de Donald Trump, em que o presidente dos Estados Unidos afirmou que Greta Thunberg devia trabalhar na gestão da sua raiva.

So ridiculous. Greta must work on her Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Greta, Chill! https://t.co/M8ZtS8okzE

Michelle Obama offered a message of support to teen climate crisis activist Greta Thunberg, after the 16-year-old was

.