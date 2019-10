Donald Trump foi, pela terceira vez, o anfitrião de mais uma festa de Halloween na Casa Branca: com a primeira-dama, o presidente dos Estados Unidos ofereceu durante cerca de 40 minutos guloseimas aos mais pequenos que estiveram no local, filhos de militares e crianças da vizinhança.

Para participar no tradicional "Doce ou Travessura", uma das crianças decidiu mascarar-se de Minion, personagem do filme "Gru - O Maldisposto", e aproximou-se do casal presidencial com um saco na mão para recolher os doces. Porém, tanto o presidente como a primeira-dama optaram, numa estranha decisão, por colocar um chocolate em cima da cabeça do petiz. As barras de chocolate escorregaram e acabaram por cair no chão, falhando por pouco o saco de outra criança que ali se encontrava à espera de vez para levar os seus doces.

Apesar da situação caricata, o Minion não ficou sem chocolates: uma mulher que assistia à cena acabou por apanhá-los do chão e colocá-los no saco do pequeno.

O momento foi, naturalmente, filmado e tornou-se viral nas redes sociais.