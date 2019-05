O Estado de Nova Iorqque passou uma lei que irá permitir aos responsáveis do fisco entregarem as declarações de impostos de Donald Trump a qualquer um dos três comités do Congresso que as requerem. As declarações foram submetidas pelo presidente dos EUA em Nova Iorque, onde tem sede o império empresarial de Trump.

O democrata Andrew Cuomo, governador de Nova Iorque e que frequentemente critica as medidas da administração Trump, deverá dar luz verde à medida, que será provavelmente contestada na justiça pelos advogados do presidente.

Os democratas têm pedido acesso às declarações de impostos de Trump, que o presidente sempre negou divulgar.

A legislação agora aprovada no Estado de Nova Iorque poderá oferecer acesso sem precedentes a informação importante sobre os negócios de Trump, os lucros do presidente e outras informações financeiras pessoais nunca reveladas por Trump, ao contrário do que aconteceu com os anteriores presidentes dos EUA.

O secretário do Tesouro norte-americano, Steven Mnuchin, foi mesmo intimado pelo comité de Assuntos Fiscais do Senado a fornecer as declarações de impostos dos presidente, mas recusou-se a cumprir a ordem.