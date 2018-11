O encontro entre os chefes de Estado da Rússia, Vladimir Putin, e dos Estados Unidos, Donald Trump vai realizar-se à margem da cimeira do G-20 em Buenos Aires “como previsto” indicou hoje o Kremlin.

“Washington confirmou o encontro” disse Dmitri Peskov, porta-voz da presidência russa sobre o encontro que vai decorrer na capital da Argentina.

O presidente dos EUA ameaçou na terça-feira cancelar a reunião marcada para este fim de semana em Buenos Aires com o seu homólogo russo devido aos incidentes que levaram a Rússia a apresar três navios militares ucranianos. Na entrevista ao The Whashington Post, Donald Trump disse que quer receber um "relatório completo" de sua equipa de segurança nacional sobre as recentes ações da Rússia no leste da Ucrânia e no Mar Negro e que só depois tomaria uma decisão.

O conflito de longa data entre a Rússia e a Ucrânia explodiu no domingo, quando guardas da fronteira russa dispararam contra três navios ucranianos, que apreenderam de seguida, juntamente com a tripulação.

A tensão no mar de Azov aumentou desde que Moscovo construiu, em maio, a ponte da Crimeia, que une ao território russo esta península anexada pela Rússia em 2014, após o que foram redobradas as inspeções aos barcos ucranianos, o que Kiev considera um bloqueio ‘de facto’ dos seus portos na zona.