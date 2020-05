Robert de Niro atacou a forma com o presidente dos EUA está a lidar com a pandemia de Covid-19 no país.

Em entrevista ao programa BBC Newsnight, o ator afirmou que Donald Trump "não se preocupa" com quantas pessoas morrem com Covid-19.

Robert de Niro descreve os eventos na Casa Branca como "shakespearianos" e que os americanos têm "um lunático a dizer coisas que as pessoas estão tentando driblar”.

“É terrível, é terrível. Ele quer ser reeleito, nem se importa com quantas pessoas morrem", afirmou o ator.

Confrontado com as opiniões do grupo de fãs de Trump, que discordaria das críticas, De Niro foi

peremptório: "Ele não se importa com essas pessoas".

"E as pessoas com quem ele finge importar-se são as pessoas que ele mais desdenha, porque ele não se poderia importar menos com elas. Elas podem gostar de dizer ou de se iludir, mas ele não se importa com elas”, afirmou.

Sobre o facto de Nova Iorque, a cidade onde se tem isolado, ser o estado mais afetado pela pandemia, o ator diz que é tudo "surreal".

“Tem sido muito estranho porque Nova Iorque é como uma cidade fantasma. É surreal, e então vemos outras partes do mundo, outras grandes cidades grandes do mundo, que também estão na mesma situação. É interessante, é como um filme de ficção científica, mas é real".

Os Estados Unidos, que tiveram a sua primeira morte ligada ao coronavírus no início de fevereiro, são o país mais afetado em termos de número de óbitos e de casos, com 83.249 mortes em 1.380.465 casos.

Pelo menos 230.287 pessoas foram declaradas curadas pelas autoridades norte-americanas.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são o Reino Unido, com 33.186 mortes e 229.705 casos, Itália, com 31.106 (222.104 casos), a Espanha, com 27.104 mortes (228.691 casos) e a França, com 27.074 óbitos (178.060 casos).