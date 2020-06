A sobrinha de Donald Trump anunciou esta segunda-feira o livro "Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man" ("Demais e Nunca Suficiente: Como a Minha Família Criou o Homem Mais Perigoso do Mundo", em tradução livre), que promete abalar o seio da família do presidente dos Estados Unidos.

O livro de Mary Trump, filha de Fred Trump Jr, irmão de Donald Trump, será lançado a 28 de julho, numa publicação que promete ser "angustiante e obscena", segundo afirmações da autora.

Os meios de comunicação norte-americanos fazem referência ao timing do lançamento, que será um mês antes da convenção republicana, num ano que é marcado por eleições presidenciais no país (marcadas para 3 de novembro), com Donald Trump a ter Joe Biden como oponente.

Entre as revelações do livro, segundo o site Daily Beast, está no desvendar de uma investigação que garantiu um prémio Pullitzer ao The New York Times, na década de 1990, e que contou com a colaboração de Mary Trump. A sobrinha de Trump terá sido peça fulcral numa investigação sobre uma alegada fuga aos impostos do agora presidente norte-americano.

A publicação também terá algumas conversas entre Mary Trump e Maryanne Trump Barry (irmã de Donald Trump) que podem revelar pormenores íntimos da vida do empresário.

Outra das histórias que vem mencionada no livro menciona a morte do pai de Fred Trump Jr, que morreu em 1981 na sequência de um ataque cardíaco. Os médicos viriam a associar o episódio ao alcoolismo. Mary Trump e os irmãos afirmam que Donald Trump e Fred Trump Sr. (pai de Donald Trump) contribuiram para a morte do pai, uma vez que terão negligenciado as fases mais críticas da sua dependência.

Em 2019, numa entrevista ao The Washington Post, Donald Trump afirmou que não queria discutir problemas familiares, mas admitiu que se arrependia de ter colocado alguma pressão no irmão.