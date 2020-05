Donald Trump saiu de rompante do briefing diário na Casa Branca, depois de discutir com duas das jornalistas presentes.

O rastilho para o sucedido foi a pergunta colocada pela jornalista norte-americana, nascida na China, Weija Jiang.

A correspondente da CBS News procurou perceber o que motiva o presidente a repetir e vangloriar-se com o facto de os Estados Unidos da América estarem a superar todos os outros países no número de testes de diagnóstico de Covid-19 realizados. A repórter questionou a posição adotada por Trump, que diz parecer uma competição global, visto que mais de 80 mil norte-americanos já morreram com a doença.

Disse várias vezes que os Estados Unidos da América estão a superar todos os outros países em termos de testagem. Porque é que isso importa? Porque é que isto é uma competição global para si se todos os dias há norte-americanos a morrer e continuamos a descobrir novos casos todos os dias?”, perguntou Weijia Jiang.

O desagrado com a pergunta foi notório em Donald Trump. O presidente respondeu que em todo o mundo há pacientes a morrer e aconselhou a jornalista, com raízes chinesas, a colocar a mesma pergunta ao governo de Pequim.

Estão a perder-se vidas em todos os pontos do mundo. Talvez essa seja uma pergunta para a China. Não me pergunte a mim, faça essa questão à China. Talvez quando o fizer tenha uma resposta muito pouco usual”, ripostou.

Trump deu a palavra a uma outra jornalista, desta vez Kaitlan Collins da CNN, mas Weijia Jiang voltou a questionar o presidente: “Porque me está a dizer isso a mim?”.

Donald Trump diz que teria respondido o mesmo a qualquer jornalista que fizesse a mesma “pergunta desagradável”.

A jornalista da CNN, que foi interrompida pela colega, tentou prosseguir com as duas questões que iria colocar a Trump, mas este recusou ouvir sequer as perguntas e acabou mesmo por abandonar a conferência perante a insistência de Kaitlan Collins.