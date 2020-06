O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou esta quinta-feira que cortar todos as pontes com a China é "uma opção", numa altura em que existe um ambiente de tensão entre as duas principais potências mundiais.

Os Estados Unidos, naturalmente, mantêm uma opção política, sob várias condições, de cortar todas as pontes com a China", afirmou no Twitter Donald Trump.

Trump pronunciou-se em resposta às observações feitas pelo representante comercial dos Estados Unidos, Robert Lighthizer.

Numa audição na Câmara dos Representantes, na quarta-feira, o responsável afirmou que a China tinha até agora respeitado os termos de um acordo entre os dois países e que cortar as pontes entre Pequim e Washington era agora impossível.

Era uma opção há anos, mas não me parece que seja uma política razoável nesta fase", considerou Robert Lighthizer.