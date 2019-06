Donald Trump está em visita oficial ao Reino Unido e a sua viagem fica marcada pelas polémicas criadas pelo presidente dos EUA. Desde as quebras de protocolo, às declarações inusitadas no Twitter, Trump não tem poupado em momentos que dão que falar em território britânico.

O mais recente sobre o que pode (ou não) ter acontecido durante o discurso da Rainha Isabel II no banquete oferecido em honra do presidente norte-americano no Palácio de Buckingham. Enquanto a monarca britânica discursava, Trump fecha os olhos durante longos segundos o que leva à questão: estava Trump a assimilar o que estava a ouvir ou a ceder ao jet lag?

Certezas sobre o que aconteceu não há, mas nas redes sociais o vídeo que parece mostrar Donald Trump a cabecear de sono já se tornou viral.

No seu discurso, Isabel II elogiou os "valores comuns" e os "interesses partilhados" entre os dois países, enquanto que o presidente dos EUA destacou as quase “sete décadas de amizade” com a “grande, grande mulher", a Rainha Isabel II.

A visita oficial de Trump ao Reino Unido iniciou-se na segunda-feira e termina na quarta-feira.