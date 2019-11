O Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, criticou este domingo a forma como o governador da Califórnia tem gerido a floresta, voltando a ameaçar acabar com as ajudas financeiras federais para combater os incêndios.

The Governor of California, @GavinNewsom, has done a terrible job of forest management. I told him from the first day we met that he must “clean” his forest floors regardless of what his bosses, the environmentalists, DEMAND of him. Must also do burns and cut fire stoppers.....