O Presidente norte-americano, Donald Trump, admitiu hoje enviar esta quarta-feira 15.000 militares para a fronteira entre os Estados Unidos e o México para impedir a entrada de uma caravana de migrantes.

O chefe de Estado norte-americano afirmou que o movimento de tropas se destina a prevenir a entrada de uma caravana de migrantes da América central. A caravana encontra-se ainda a cerca de 1.600 quilómetros da fronteira.

Trump disse que os Estados Unidos “estarão preparados” e que os migrantes “não entrarão” no país.

Atualmente há 2.100 guardas nacionais a ajudar no controlo da fronteira. O Pentágono disse que um adicional de 5.200 tropas no ativo poderá juntar-se a este efetivo.

Na segunda-feira, centenas de elementos desta marcha que fugiram à miséria e à violência nos respetivos países atiraram-se ao rio Suchiate, em Tucún Umán, na fronteira da Guatemala com o México, para contornar as barreiras da polícia mexicana.

Our military is being mobilized at the Southern Border. Many more troops coming. We will NOT let these Caravans, which are also made up of some very bad thugs and gang members, into the U.S. Our Border is sacred, must come in legally. TURN AROUND!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 de outubro de 2018