O Presidente norte-americano Donald Trump anunciou domingo que vai adiar a data limite para o aumento das taxas de importações da China, após "substanciais progressos" nas conversações entre os dois países.

Trump escreveu na rede social Twitter que durante o fim de semana decorreram "conversações produtivas" entre os dois países, e, por essa razão, irá "adiar o aumento das taxas que os Estados Unidos tinham marcado antes para 01 de março".

I am pleased to report that the U.S. has made substantial progress in our trade talks with China on important structural issues including intellectual property protection, technology transfer, agriculture, services, currency, and many other issues. As a result of these very......

O Presidente norte-americano disse que se as negociações progredirem irá encontrar-se com o presidente chinês Xi Jinping na sua casa na Florida, para finalizar um acordo.

....productive talks, I will be delaying the U.S. increase in tariffs now scheduled for March 1. Assuming both sides make additional progress, we will be planning a Summit for President Xi and myself, at Mar-a-Lago, to conclude an agreement. A very good weekend for U.S. & China!