O presidente dos EUA está a travar uma verdadeira batalha no que diz respeito às negociações comerciais com a China e decidiu recorrer ao Twitter para deixar uma mensagem bem clara a Pequim e ao resto do mundo: Trump anunciou que vai ganhar as eleições de 2020.

As administrações norte-americana e chinesa falharam o acordo comercial, o que levou Donald Trump a anunciar um aumento nas taxas de importação de produtos chineses, depois de muitas ameaças de que o iria fazer. O anúncio foi feito depois de as partes não terem chegado a um entendimento, esta quinta-feira.

As negociações entre os dois partidos foram anunciadas pelo próprio presidente norte-americano no Twitter, que garantiu que a China e os EUA “mantiveram conversas francas e construtivas sobre o estado das relações comerciais entre os dois países". Donald Trump afirmou ainda que a sua relação com o presidente chinês, Xi Jinping, continua forte.

....into the future will continue. In the meantime, the United States has imposed Tariffs on China, which may or may not be removed depending on what happens with respect to future negotiations! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 de maio de 2019

Contudo, este sábado, o relacionamento dos dois líderes parece ter mudado radicalmente, uma vez que Donald Trump recorreu mais uma vez ao Twitter, para anunciar que a China foi de tal forma “vencida” na mais recente negociação que “deve esperar pela próxima eleição, em 2020, para ver se tem sorte e se um Democrata vence”.

Mas, o presidente dos EUA deixou um aviso: “o único problema é que eu vou ganhar (melhor economia e números de emprego na História dos EUA e muito mais) e o acordo vai tornar-se muito pior para eles, se tiver de ser negociado uma segunda vez. Seria sensato para eles agirem já”.

....The only problem is that they know I am going to win (best economy & employment numbers in U.S. history, & much more), and the deal will become far worse for them if it has to be negotiated in my second term. Would be wise for them to act now, but love collecting BIG TARIFFS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 de maio de 2019

Trump já tinha deixado claro que não pretende que a China “negoceie acordos com os Estados Unidos à última da hora”. As negociações não chegaram ainda a bom porto, mas as duas partes vão voltar a reunir-se, para tentarem chegar a um entendimento

As novas tributações só deverão incidir sobre produtos que tenham deixado o território chinês esta sexta-feira.