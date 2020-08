O presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou, nesta quinta-feira, que Israel e os Emirados Árabes Unidos concordaram em estabelecer relações diplomáticas plenas, como parte de um acordo para impedir a anexação israelita de terras ocupadas pelos palestinianos.

O anúncio torna os Emirados Árabes Unidos (EAU) o primeiro Estado do Golfo Árabe a estabelecer relações diplomáticas com Israel e apenas a terceira nação árabe a fazê-lo.

Donald Trump partilhou na rede social Twitter uma declaração dos dois países, reconhecendo o acordo.

Já na Sala Oval, disse aos jornalistas que foi “um momento verdadeiramente histórico”.

President @realDonaldTrump delivers a statement from the Oval Office: "After 49 years, Israel and the United Arab Emirates will fully normalize their diplomatic relations." pic.twitter.com/6pRCAXQqCO