O Presidente dos EUA, Donald Trump, apresentou hoje a sua “visão” para um plano de paz no Médio Oriente, falando de “solução realista de dois Estados” e anunciando Jerusalém como “a capital indivisível de Israel”.

Numa cerimónia na Casa Branca, ao lado do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, Trump apresentou o plano de paz para o Médio Oriente, explicando que a aceitação do nascimento de um estado palestiniano deve ficar condicionado a “uma clara rejeição do terrorismo”.

Trump referiu-se sempre ao plano de paz como “a minha visão”, dizendo que se outras soluções falharam no passado, por serem “muito leves”, a sua sucederá, porque assenta num longo documento de 80 páginas e é “a mais arrojada”.

O Presidente norte-americano explicou que o seu plano vai resultar porque agradará a todos, ignorando que, nos últimos dias, as autoridades palestinianas rejeitaram o que foram conhecendo sobre o plano de paz de Trump, por o considerar demasiado próximo dos interesses israelitas.

O Presidente dos EUA disse que o futuro estado palestiniano só verá a luz perante várias condições, incluindo uma “clara rejeição do terrorismo” e anunciou que o seu plano admite uma capital palestiniana em Jerusalém oriental.

No Twitter, Donald Trump exibiu um mapa que mostra a sua visão para o futuro da Palestina.

This is what a future State of Palestine can look like, with a capital in parts of East Jerusalem. pic.twitter.com/39vw3pPrAL