O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, começou a sua visita a Paris para as comemorações do centenário do fim da Primeira Guerra Mundial com um encontro com o seu homólogo francês, Emmanuel Macron, que criticou horas antes, numa mensagem no Twitter.

Trump criticou Macron assim que chegou a Paris, acompanhado da mulher, Melania, numa mensagem divulgada pelo Twitter. As críticas do líder norte-americano foram feitas a propósito da proposta de criação de um exército europeu.

O presidente Macron acaba de sugerir que a Europa construa o seu próprio exército para se proteger dos Estados Unidos da América, da Rússia e da China. Muito insultuoso. Talvez a Europa devesse pagar antes a sua parte à NATO, que os EUA subsidiam largamente!”, escreveu Trump.

President Macron of France has just suggested that Europe build its own military in order to protect itself from the U.S., China and Russia. Very insulting, but perhaps Europe should first pay its fair share of NATO, which the U.S. subsidizes greatly! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2018

Na sua mensagem no Twitter, divulgada no momento em que o seu avião aterrava no aeroporto internacional de Orly, Trump aludia às declarações de Macron, feitas na terça-feira, que apelou à criação de “um verdadeiro exército europeu” para melhor proteger o velho continente.

Só protegeremos os europeus se decidirmos ter um verdadeiro exército europeu”, proclamou o presidente francês, considerando ser necessário a Europa proteger-se da China, da Rússia e, mesmo, dos EUA”.

Atualmente, não existe qualquer exército europeu supranacional. O tema, que é recorrente, continua minado, porque coloca no centro a soberania dos Estados-membros.

Já depois de ter sido recebido por Macron, este sábado de manhã, Trump foi questionado pelos jornalistas sobre o que queria dizer com a mensagem que escreveu na rede social.

O líder norte-americano explicou então que a Europa deve reduzir a sua dependência dos Estados Unidos no que toca à segurança.

Queremos ajudar a Europa, mas tem de ser justo. Neste momento, este "fardo" é carregado maioritariamente pelos Estados Unidos."

Trump afirmou que os Estados Unidos querem uma "Europa forte" e que o país está disposto a ajudar os seus aliados nesse sentido, mas que a Europa também tem de fazer a sua parte.

O presidente norte-americano está em Paris para se juntar a outros líderes mundiais para celebrar no domingo os 100 anos do fim da Primeira Guerra Mundial, que fez milhões de vítimas.

Ainda este sábado, Trump e a primeira-dama, Melania, irão visitar o cemitério americano em Belleau para prestar homenagem aos soldados norte-americanos que morreram em solo francês durante a guerra.

Esta é a segunda visita de Trump a Paris, desde que chegou à Casa Branca, depois da de 14 de julho de 2017, que menciona com regularidade e muito entusiasmo.