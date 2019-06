Milhares de pessoas são esperadas esta terça-feira, em vários pontos da cidade de Londres, para protestos em massa contra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que está de visita ao país. Uma das imagens de marca das manifestações anti-Trump, um balão gigante que mostra um bebé Trump a fazer birra, já foi içado nas ruas da capital britânica.

Com as medidas de segurança reforçadas e polícia em cada canto, o líder do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, deverá juntar-se ao protesto "em solidariedade com aqueles que ele atacou na América, no mundo e no nosso país".

Várias ruas foram cortadas e os manifestantes foram impedidos de protestar frente a Downing Street, onde fica a residência da ainda primeira-ministra Theresa May. A ainda primeira-ministra, que apresentou demissão por ser incapaz de fazer aprovar o seu plano para o Brexit, recebe esta terça-feira Donald Trump precisamente no número 10 de Downing Street.

Enquanto Trump preenche o dia com encontros políticos, os protestos começaram bem cedo nas ruas.