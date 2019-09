O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na noite de sábado que cancelou uma reunião secreta em Camp David com líderes talibãs e do governo afegão.

Os EUA promovem há um ano negociações de paz com os talibãs e as autoridades de Cabul, destinadas a terminar com 18 anos de guerra no Afeganistão.

Trump precisou que deveria reunir-se hoje em Camp David, separadamente e em segredo, com o presidente afegão Ashraf Ghani e com “os principais dirigentes talibãs”, quando os contactos entre Washington e os representantes dos insurgentes pareciam perspetivar um acordo histórico.

“Anulei imediatamente a reunião”, precisou no Twitter, ao denunciar o atentado de quinta-feira reivindicado pelos talibãs em Cabul e que provocou 11 mortos, incluindo um soldado norte-americano.

....an attack in Kabul that killed one of our great great soldiers, and 11 other people. I immediately cancelled the meeting and called off peace negotiations. What kind of people would kill so many in order to seemingly strengthen their bargaining position? They didn’t, they....