Donald Trump voltou a cometer uma gafe. O presidente dos Estados Unidos prometeu a construção de um muro fronteiriço no Colorado, mas este estado não faz fronteira com o México.

As declarações do líder norte-americano foram feitas num comício em Pittsburgh, na Pensilvânia.

Sabem por que vamos ganhar no Novo México? Porque eles querem mais segurança na fronteira e não têm. E nós vamos construir um muro no Novo México e vamos construir um muro no Colorado. Vamos construir um muro bonito. Um muro grande, que realmente funcione, pelo qual não seja possível passar por cima, nem por baixo”, declarou Trump aos apoiantes.

Só que o Colorado é um estado interior, que não faz fronteira com o México. E depressa o governador da região, o democrata Jared Polis, notou a gafe no Twitter.

Bem isto é embaraçoso. O Colorado não faz fronteira com o México. Uma coisa boa que o Colorado agora oferece é jardins de infância gratuitos onde as nossas crianças podem aprender noções básicas de geografia”, escreveu Jared Polis, no Twitter.

Well this is awkward ...Colorado doesn’t border Mexico. Good thing Colorado now offers free full day kindergarten so our kids can learn basic geography pic.twitter.com/bEXLDJYUku