A primeira-ministra da Dinamarca disse esta segunda-feira que a Gronelândia não está à venda, considerando a ideia de Donald Trump sobre a compra do território “uma ideia absurda”.

Mette Frederiksen visita hoje a região semi-autónoma onde vai encontrar-se com o responsável pelo presidente do governo local, Kim Kielsen, tendo-se referido ao estatuto da maior ilha do mundo colonizada há mais de 300 anos pelos dinamarqueses.

“A Gronelândia não está à venda. A Gronelândia não é dinamarquesa, é da Gronelândia. Espero sinceramente que não tenham sido declarações sérias”, disse Frederiksen à estação pública da Dinamarca (DR) quando questionada sobre os planos norte-americanos sobre a compra da ilha.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou no domingo as notícias que foram publicadas na semana passada sobre os planos dos Estados Unidos para comprar a Gronelândia admitindo que a “ideia surgiu como conceito” apontado como “estrategicamente interessante”.

Mesmo assim, Trump disse que se trata de um assunto que não está em primeiro plano.

É uma discussão absurda e Kim Kielsen já foi claro ao afirmar que (a Gronelândia) não está à venda. A partir daqui termina-se a discussão. Por outro lado, há muitas outras coisas sobre as quais queremos falar com o Presidente dos Estados Unidos”, acrescentou hoje Frederiksen.

A primeira-ministra dinamarquesa falou sobretudo acerca das relações entre os dois países que envolvem os interesses estratégicos no Ártico.

Donald Trump visita a Dinamarca nos próximos dias 02 e 03 de setembro, de acordo com a Casa Real da Dinamarca e a agenda do gabinete da primeira-ministra, mas no domingo o Presidente dos Estados Unidos lançou dúvidas quanto à visita ao afirmar que não “é definitivo” que vai realizar a deslocação a Copenhaga.

Estamos a partir do princípio de que vai realizar-se uma visita do Presidente norte-americano e estamos a tratar dos preparativos. Espero a visita com alegria. Os Estados Unidos são o nosso principal aliado em questões de segurança”, afirmou Frederiksen sobre as declarações de Trump.

Na quinta-feira passada, a imprensa dos Estados Unidos indicava que os assessores da Casa Branca tinham sido chamados para apurarem a possibilidade de compra da Gronelândia à Dinamarca, um assunto que já sido tinha mencionado pelo chefe de Estado norte-americano em reuniões e encontros privados.

Não faço previsões mas digo que o Presidente (Trump), que sabe um par de coisas sobre aquisição de bens, quer dar uma olhadela sobre a compra da Gronelândia”, disse no domingo o assessor económico da Casa Branca, Larry Kudlow, à estação de televisão Fox News.

Os planos de Trump sobre a Gronelândia provocaram na sexta-feira passada uma série de reações por parte da classe política dinamarquesa que ironizou a situação encarando as notícias como brincadeira e acusando Trump de colonialismo e de ter problemas mentais.

Até hoje, o governo da Dinamarca ainda não se tinha pronunciado oficialmente sobre o assunto.

O governo regional da Gronelândia já tinha dito que o “país não está à venda” referindo-se “aos rumores” sobre a alegada intenção de compra da ilha com dois milhões de quilómetros quadrados (80% do território está coberto por gelo) e que é habitada por 56 mil pessoas, na maior parte de etnia inuíte.

A Gronelândia tem desde o referendo de 1979 estatuto de autonomia, com competências próprias exceto nas áreas de defesa, política externa e emissão de moeda, entre outras áreas, incluindo a impossibilidade de pedir o direito à autodeterminação.

Durante a ocupação da Dinamarca pela Alemanha nazi na Segunda Guerra Mundial (1939-1945) os Estados Unidos tomaram posições na Gronelândia e após o final do conflito instalaram uma base área militar estrategicamente importante durante a Guerra Fria e que continua ativa.

No passado, os Estados Unidos tentaram várias vezes comprar a maior ilha do mundo, a última vez foi em 1946 através de uma iniciativa do Presidente Truman.