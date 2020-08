O presidente dos Estados Unidos comemorou esta terça-feira o centenário do voto feminino nos Estados Unidos ao conceder um perdão à sufragista Susan B. Anthony (1820-1906), que lutou pela abolição da escravatura e a promoção do voto feminino.

Assinarei um perdão total e completo para Susan B. Anthony. Ela nunca foi perdoada. Porque demorou tanto tempo?” , questionou Donald Trump, no final de umas breves declarações na Casa Branca.

Numa cerimónia comemorativa da ratificação da 19.ª Emenda da Constituição, que reconheceu o direito de voto às mulheres, Trump disse que essa “foi uma vitória monumental para a igualdade e a justiça e uma vitória monumental para os EUA”.

As mulheres dominam os Estados Unidos. Posso dizer isso com muita firmeza”, acrescentou o presidente, recordando que no Congresso, de 535 membros, 131 são mulheres, que quase 70 milhões de mulheres votam nas eleições, que mais de metade dos alunos nas universidades é composto por mulheres e milhões são donas de pequenas empresas.