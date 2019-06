Donald Trump decidiu esta sexta-feira recorrer ao Twitter para criticar a gestão da NASA, ao mesmo tempo que deixou em estupefação meio mundo ao escrever que a Lua faz parte de Marte.

"Para o dinheiro todo que estamos a gastar, a NASA não devia estar a falar de ir à Lua - já o fizemos há cinquenta anos. Deviam estar concentrados em coisas muito maiores que estamos a fazer, incluindo Marte (do qual a Lua é uma parte), Defesa e Ciência.

For all of the money we are spending, NASA should NOT be talking about going to the Moon - We did that 50 years ago. They should be focused on the much bigger things we are doing, including Mars (of which the Moon is a part), Defense and Science!