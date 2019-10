O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou o estado de emergência nas Ilhas Marianas do Norte e ordenou que seja prestada ajuda federal às autoridades locais na resposta à passagem de um tufão.

O jornal Pacific Daily News noticiou que o tufão Hagibis está a atingir esta terça-feira a ilha de Anatahan, a cerca de 130 quilómetros a norte de Saipan.

O Serviço Nacional de Meteorologia mantém o aviso de tufão para as ilhas Saipan e Tinian, mas cancelou um alerta de tempestade tropical para Guam, que fica mais a sul.

O jornal informou ainda que 140 moradores de Guam foram obrigados a usar abrigos de emergência.

A declaração do Presidente autoriza a Agência Federal de Gestão de Emergências a coordenar os esforços de socorro.

Ao meio dia desta terça-feira (03:00 em Lisboa), o tufão estava localizado a 290 quilómetros a noroeste de Saipan, com ventos máximos sustentados de 260 quilómetros por hora.

As Ilhas Marianas do Norte, na Micronésia, é um estado livremente associado aos Estados Unidos, com uma população de cerca de 56 mil pessoas.