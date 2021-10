O ex-presidente norte-americano Donald Trump saiu, pela primeira vez nos últimos 25 anos, da lista das 400 maiores fortunas do mundo feita pela Forbes, segundo um comunicado da própria revista.

A fortuna de Trump está calculada em 2.500 milhões de dólares (cerca de 2.154 milhões de euros), um montante quase igual ao do ano passado, quando surgia no 339.º lugar entre os mais ricos, mas este ano os seus principais negócios, focados no setor imobiliário, estagnaram face ao impulso das criptomoedas ou do setor tecnológico, onde está ausente.

Em comparação com os números de antes da pandemia, a fortuna de Trump caiu 600 milhões de dólares, o que a Forbes atribui às decisões de não ter diversificado a sua fortuna, reinvestindo em novos setores.

A Forbes inclui um gráfico com a evolução da fortuna de Trump desde 1996, ano em que teve a subida mais espetacular que o fez aproximar-se dos 100 mais ricos do mundo. Com alguns altos e baixos, a fortuna permaneceu estável entre 2000 e 2015, mas a partir daí começou a cair.

Durante os anos em que ocupou a Casa Branca, a fortuna de Trump não deixou de baixar, saindo em 2016 da lista dos 200 mais ricos, em 2020 da lista dos 300 e por fim este ano deixa a lista dos 400.

Até agora o ex-presidente não se pronunciou sobre esta queda.