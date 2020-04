O Presidente dos EUA, Donald Trump, atacou esta terça-feira violentamente a Organização Mundial de Saúde (OMS), acusando-a de ser pró-China e de administrar mal o combate contra a pandemia de Covid-19.

Felizmente, eu rejeitei as suas recomendações de manter as nossas fronteiras abertas com a China, logo no início. Por que é que eles nos deram uma recomendação tão errada?”, interrogou Trump.