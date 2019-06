Donald Trump escreveu esta sexta-feira no Twitter que suspendeu o ataque ao Irão "10 minutos antes da hora marcada", por ter sabido na altura que iriam morrer 150 pessoas em consequência da investida dos EUA. O presidente norte-americano revelou na rede social que considerou "desproporcionado" o número de baixas, tendo em conta que os Estados Unidos respondiam ao abate de um drone, que nãp é tripulado.

Numa série de 'tweets', Trump começou por dizer que foi Barack Obama quem abriu caminho a que o Irão investisse em armamento nuclear. "Eu terminei o acordo, que não foi sequer ratificado pelo Congresso, e impus sanções. São uma nação muito mais enfraquecida hoje do que no início da minha presidência", escreveu Trump.

President Obama made a desperate and terrible deal with Iran - Gave them 150 Billion Dollars plus I.8 Billion Dollars in CASH! Iran was in big trouble and he bailed them out. Gave them a free path to Nuclear Weapons, and SOON. Instead of saying thank you, Iran yelled..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 de junho de 2019

Sobre o ataque, garante que estava pronto para retaliar, mas dez minutos antes da hora prevista perguntou a um general quantas pessoas iriam morrer, e decidiu cancelar a investida por ser "desproporcional".

Estávamos carregados para retaliar na noite passada em três localizações diferentes quando perguntei quantos iriam morrer. 150 pessoas, senhor, foi a resposta de um general. 10 minutos antes do ataque, travei-o".

....On Monday they shot down an unmanned drone flying in International Waters. We were cocked & loaded to retaliate last night on 3 different sights when I asked, how many will die. 150 people, sir, was the answer from a General. 10 minutes before the strike I stopped it, not.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 de junho de 2019

Trump escreveu ainda que não tem "pressa" e que foram adicionadas novas sanções ao Irão. "O Irão não poderá nunca ter armas nucleares, não contra os EUA e não contra o mundo", sublinhou.

....proportionate to shooting down an unmanned drone. I am in no hurry, our Military is rebuilt, new, and ready to go, by far the best in the world. Sanctions are biting & more added last night. Iran can NEVER have Nuclear Weapons, not against the USA, and not against the WORLD! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 de junho de 2019

Na quinta-feira à noite, o presidente norte-americano mandou cancelar a investida que tinha aprovado anteriormente contra o Irão. Aviões e navios carregados de mísseis estavam preparados para responder ao abate do drone militar dos EUA mas acabaram por ficar em terra.

Esta sexta-feira, escreve a Reuters, Trump enviou uma mensagem a Teerão, via Omã, avisando que o ataque está iminente, deixando cair por terra a possibilidade de este recuo significar um final nas ameaças. Parece, por sua vez, tratar-se de um adiamento por questões estratégicas.

Na sua mensagem, Trump disse que era contra qualquer guerra com o Irão e queria conversar com Teerão sobre vários assuntos”, contou um oficial iraniano àquela agência de notícias. “Ele deu um período de tempo reduzido para que respondêssemos, mas o Irão assumiu imediatamente que a decisão em relação a este assunto cabe ao Líder Supremo [Ayatollah Ali] Khamenei”.

A acontecer, esta seria a terceira ação militar contra alvos no Médio Oriente desde a administração Trump, que já atacou a Síria em 2017 e 2018.