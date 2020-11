A América acordou sem um presidente eleito e os candidatos às eleições têm opiniões diferentes sobre o que se passa com a contagem dos votos.

Depois de ter perdido estados-chave para os democratas, Donald Trump queixou-se no Twitter da contagem de votos e dos votos que desapareceram durante a noite.

O republicano questionou ainda porque é que cada vez que os votos por correio são contados o resultado é tão devastador, o que surge no seguimento dos problemas que vêm sido levantados pelos apoiantes de Trump nas redes sociais, de que a contagem desses votos cairá a favor de Biden.

Por sua vez, Joe Biden anunciou que a sua campanha irá fazer um ponto de situação das eleições mas que, resultados, só depois de todos os votos serem contados.

We won't rest until everyone's vote is counted. Tune in as my campaign manager @jomalleydillon and campaign adviser Bob Bauer give an update on where the race stands. https://t.co/Rwz4iR25B3