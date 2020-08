O presidente dos Estados Unidos está agora a encorajar os eleitores no estado de Florida a votarem por correio, após meses a criticar esta prática, e poucos dias depois de ameaçar processar Nevada por uma nova lei de voto por correio.

A mudança de pensamento de Donald Trump vem na sequência de milhares de pedidos de eleitores democratas que se registaram para votar por correio na Florida, um estado visto como crucial para a reeleição de Trump nas eleições agendadas para 3 de novembro.

Os democratas têm atualmente cerca de 1,9 milhões de inscritos naquele estado para votar por correio , quase 600.000 mais do que os 1,3 milhões dos republicanos, segundo o secretário de estado da Florida.

Em 2016, os dois campos tinham cerca de 1,3 milhões de inscritos antes das eleições gerais.

Whether you call it Vote by Mail or Absentee Voting, in Florida the election system is Safe and Secure, Tried and True. Florida’s Voting system has been cleaned up (we defeated Democrats attempts at change), so in Florida I encourage all to request a Ballot & Vote by Mail! #MAGA