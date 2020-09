O presidente norte-americano Donald Trump, que se tem pronunciado sobre o método da eleição presidencial de novembro, corrigiu esta quinta-feira as polémicas declarações de quarta-feira, quando sugeriu a apoiantes que votem duas vezes, suscitando reações de protesto.

“Deixem-nos enviar o seu voto [por correio] e permitam que votem pessoalmente”, assinalou na quarta-feira ao ser interrogado sobre o sistema em vigor na Carolina do Norte, um dos estados decisivos na eleição de 3 de novembro.

Desde há vários meses que o inquilino da Casa Branca questiona a validade do escrutínio presidencial, ao considerar que o crescente recurso por diversos estados ao voto por correio devido à pandemia da Covid-19 poderá implicar fraudes em larga escala, apesar de numerosos estudos demonstrarem que essa situação é muito improvável.

Numa longa série de ‘tweets’ hoje divulgados, Trump tentou retificar as suas declarações de quarta-feira, ao dizer que pretendia exortar os eleitores a verificar se o seu voto tinha sido registado.

Based on the massive number of Unsolicited & Solicited Ballots that will be sent to potential Voters for the upcoming 2020 Election, & in order for you to MAKE SURE YOUR VOTE COUNTS & IS COUNTED, SIGN & MAIL IN your Ballot as EARLY as possible. On Election Day, or Early Voting,..