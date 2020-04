O presidente norte-americano tem sido fortemente criticado pela resposta tardia no combate à Covid-19. Um dos críticos é o consultor científico da Casa Branca e especialista em doenças infecciosas, Anthony Fauci.

Donald Trump partilhou um tweet este domingo de uma ex-candidata ao Congresso pelo Partido Republicano (o mesmo partido de Trump), DeAnna Lorraine, no qual defende o despedimento do especialista.

Fauci is now saying that had Trump listened to the medical experts earlier he could've saved more lives.



Fauci was telling people on February 29th that there was nothing to worry about and it posed no threat to the US public at large.



Time to #FireFauci...