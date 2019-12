O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, felicitou hoje o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, pela "grande vitória" nas eleições legislativas de quinta-feira em que o Partido Conservador garantiu a maioria absoluta.

Congratulations to Boris Johnson on his great WIN! Britain and the United States will now be free to strike a massive new Trade Deal after BREXIT. This deal has the potential to be far bigger and more lucrative than any deal that could be made with the E.U. Celebrate Boris!