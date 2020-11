O presidente cessante dos Estados Unidos continua a apelar aos apoiantes para tentarem a todo o custo reverter o resultado das presidenciais, apesar de já estar em marcha o processo de transição para a administração de Joe Biden.

Foi uma votação fraudulenta”, apregoou Trump, enquanto discursava, através de videoconferência, diante de vários senadores republicanos, durante a Assembleia Local da Pensilvânia.

Este estado, predominantemente republicano e um dos de maior peso no Colégio Eleitoral, certificou na terça-feira a vitória do candidato democrata e agora presidente eleito Joe Biden.

A certificação dos resultados, na ótica de Trump, apenas cimenta a fraude eleitoral perpetrada pelos democratas e, por isso, é necessário “reverter esta eleição”.

Contudo, aos poucos, o ainda chefe de Estado norte-americano vai ficando mais isolado nas acusações infundadas de tentativa de adulteração do resultado das presidenciais.

A transição entre administrações que estava a ser bloqueado pelo atual executivo, que sustentava a decisão na crença infundada de que o resultado das presidenciais era fraudulento.

No melhor interesse do nosso país, recomendei a Emily [Murphy, responsável da Administração dos Serviços Gerais dos EUA] e à sua equipa para fazerem o que tem de ser feito em relação aos protocolos inicias [de transição de administrações], e disse à minha equipa para fazer o mesmo”, escreveu Trump na rede social Twitter, ao final da noite de segunda-feira.

Contudo, o ainda chefe de Estado norte-americano não admitiu a derrota nas presidenciais e considerou, no mesmo 'tweet' que o ainda há hipóteses de reverter os resultados eleitorais.

O nosso caso continua fortemente, vamos manter a boa luta e acredito que vamos prevalecer”, explicitou Donald Trump.

À medida que vários estados, principalmente aqueles que Biden conseguiu 'virar' e que são de 'grande peso' dentro do Colégio Eleitoral, como, por exemplo, a Geórgia e a Pensilvânia, anunciavam a vitória do democrata, a candidatura de Trump intensificava as alegações nunca comprovadas de fraude eleitoral.

Joe Biden vai ser o 46.º presidente dos Estados Unidos.