O presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, ordenou esta quarta-feira a destruição de qualquer embarcação iraniana que se aproxime perigosamente de navios norte-americanos no Golfo.

Há uma semana, o Pentágono acusou Teerão de estar a realizar “manobras perigosas” na região do Golfo, alegando que 11 lanchas dos Guardas da Revolução iraniana se atravessaram repetidamente em frente a navios dos Estados Unidos que patrulham o mar, a pouca distância e a grande velocidade.

A quinta frota da Marinha dos EUA no Bahrein não respondeu a perguntas enviadas pelos jornalistas sobre a reação desta mensagem do presidente norte-americano.

A ameaça de Trump surge dias depois de os Guardas da Revolução terem anunciado a colocação em órbita de um satélite militar que os especialistas consideram ter sido produzido no âmbito de um programa espacial secreto desenvolvido pelo governo de Teerão.

I have instructed the United States Navy to shoot down and destroy any and all Iranian gunboats if they harass our ships at sea.