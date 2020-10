O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está a planear um comício no sábado, onde irá discursar perante centenas de pessoas no exterior da Casa Branca, avança a agência Reuters.

Este será o primeiro evento em que Trump participará desde que anunciou estar infetado com covid-19.

Um funcionário da Casa Branca adiantou à mesma agência que o candidato republicano pretende fazer um discurso sobre o tema "lei e ordem" a partir de uma das varandas do edifício. A imprensa norte-americana refere ainda que a multidão poderá contar com centenas de pessoas, sendo que todas devem usar máscara.

A iniciativa está a ser recebida com críticas por parte de pessoas dentro e fora da Casa Branca, que acusam Donald Trump de irresponsabilidade por promover ajuntamentos em tempos de pandemia, escreve o The New York Times.

O presidente norte-americano recandidato ao cargo já tinha insistido, na quinta-feira, que está pronto para retomar a campanha e que se sente “perfeito”, apesar de ainda persistirem dúvidas sobre a recuperação do chefe de estado da infeção por covid-19.

Trump, anunciou ainda que vai discursar no próximo comício da campanha às presidenciais norte-americanas, agendado já para a próxima segunda-feira, na Flórida.

De acordo com a Reuters, Donald Trump irá falar no evento no Aeroporto Internacional de Orlando Sanford, naquela que será a primeira deslocação do candidato republicano para fora de Washington.

Os Estados Unidos são o país com mais mortos e também com mais casos de infeção confirmados.