Donald Trump pressionou Brad Raffensperger, o secretário de Estado da Geórgia e membro do Partido Republicano, a recontar os votos no Estado para o favorecer nas eleições presidenciais de novembro.



A Geórgia foi um dos estados decisivos no sufrágio. Trump perdeu para Joe Biden e desde então tem insistido na ideia de fraude eleitoral.

A conversa telefónica foi agora divulgada pelo Washington Post: durou cerca de uma hora e é possível ouvir Trump a pressionar o secretário de Estado para que encontrasse votos suficientes que impedissem a derrota.

As pessoas da Geórgia estão zangadas, as pessoas no país estão zangadas", diz Trump. "E não há nada de errado com dizer, você sabe, que recalculou", diz o presidente ainda em funções.