O presidente dos Estados Unidos sugeriu esta quinta-feira uma mudança de nome na Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO, na sigla em inglês). Para Donald Trump, o novo nome deve ser NATOME, incluindo os países do Médio Oriente no conjunto de nações reprensentadas. As letras ME representam precisamente a sigla Middle East (Médio Oriente em português).

Que nome tão bonito, NATOME", afirmou, junto de jornalistas presentes na Casa Branca.

Na mesma declaração, o chefe de estado norte-americano referiu que os Estados Unidos fizeram "um grande favor" à Europa quando mataram o antigo líder do Estado Islâmico, Abu Bakr al-Baghdadi.

Donald Trump acrescentou que gostaria de ver mais tropas da NATO no Médio Oriente, tendo feito essa referência ao secretário-geral da organização, Jens Stoltenberg, a quem também sugeriu a mudança de nome.

Penso que ele até estava entusiasmado com isso", atirou Trump.

Este desabafo do presidente dos Estados Unidos surge poucos dias depois do aumento de tensão no Médio Oriente, com o ataque do Irão a duas bases iraquianas com tropas norte-americanas.