O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que vai designar os cartéis mexicanos como organizações terroristas estrangeiras.

Sim, vou designar os cartéis de drogas. Absolutamente" , disse Trump quando questionado sobre o tema durante uma entrevista de rádio no canal do conversador Bill O'Reilly.

O Presidente norte-americano reconheceu que está a trabalhar nesta matéria há 90 dias, já que "o processo não é fácil".

Trump, no entanto, não detalhou as consequências da designação desses cartéis mexicanos como organizações terroristas.

No entanto, admitiu que ofereceu ao Presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, uma colaboração na luta contra os cartéis: "Eu disse-lhe para nos deixar entrar e limpar tudo, mas, até ao momento, ele rejeitou a oferta".

Gosto muito do Presidente (López Obrador), dou-me bem com este Presidente, muito melhor do que com anterior (Enrique Peña Nieto), e, em teoria, este Presidente tem tendências socialistas, mas acho que ele é um bom homem", acrescentou.