O Supremo Tribunal dos Estados Unidos decidiu, esta quinta-feira, que os procuradores do estado de Nova Iorque podem ter acesso às declarações de impostos de Donald Trump.

Por outro lado, a decisão do supremo impede, por agora, a Câmara dos Representantes de obter os mesmos documentos.

Na segunda-feira, o presidente dos Estados Unidos tentou utilizar o cargo que ocupa para alegar imunidade numa investigação judicial, mas o pedido foi indeferido pelo estado de Nova Iorque.

A ideia do presidente norte-americano seria impedir uma investigação às suas declarações fiscais por um período de oito anos.

Os procuradores do estado de Nova Iorque estão a investigar eventuais fugas aos impostos e ilegalidades de Donald Trump e de uma das suas empresas. Em causa está o pagamento de Michael Cohen, antigo advogado de Donald Trump, à ex-atriz pornográfica, Stormy Daniels, durante a campanha para as presidenciais de 2016. A mulher afirma ter dormido com Donald Trump, mas o então candidato presidencial terá tentado abafar o assunto.