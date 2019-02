A festa de 50 anos de Donata Meirelles, diretora da revista Vogue Brasil, tornou-se alvo de polémica, depois de imagens publicadas no Instagram terem indiciado que a temática da festa era a escravatura. As fotografias, entretanto retiradas da rede social, mostravam mulheres negras vestidas com trajes tradicionais a receber os convidados e a posar paras as objetivas com a aniversariante.

Numa das imagens, era possível ver Donata sentada numa cadeira, ladeada por duas mulheres negras. Muitos interpretaram a imagem como “a sinhá e suas mucamas” e a indignação instalou-se nas redes sociais.

Donata Meirelles na sua festa de 50 anos. (Reprodução Instagram Rita Batista)

Rita Batista, uma apresentadora de televisão negra, de Salvador da Bahia, postou no Instagram uma fotografia que mostra uma sinhá ladeada de seus mucamos e explicou na legenda porque é que as fotografias do aniversário de Donata provocaram tanta indignação. A apresentadora citou um excerto do livro “Joias de Crioula”, de Laura Cunha e Thomas Milz para contextualizar a polémica:

“(...) Já as escravas de casas ricas eram adornadas por seus próprios senhores. Quando saíam para as ruas acompanhando suas senhoras ou crianças, eram exibidas em trajes finos e carregadas de joias.A própria escrava era um objeto de ostentação do dono, um objeto de luxo a ser mostrado publicamente”.

Ao lado da referida imagem, estava uma reprodução da foto de aniversário de Donata e Rita Batista comentou: “A primeira foto foi tirada em 1860. De acordo com @edercansino a foto que faz parte do acervo do @imoreirasalles, intitulada ‘senhora da família Costa Carvalho na liteira com dois escravos’ foi feita na Bahia por fotógrafo desconhecido. A segunda imagem é de 2019 mesmo.”

A polémica, obrigou Donata Meirelles a explicar-se no Instagram, garantindo que não se tratou de uma “festa temática”. Donata assegura que as mulheres a seu lado estavam vestidas com trajes tradicionais baianos.

Ontem comemorei meus 50 anos em Salvador, cidade de meu marido e que tanto amo. Não era uma festa temática. Como era sexta-feira e a festa foi na Bahia, muitos convidados e o receptivo estavam de branco, como reza a tradição. Mas vale também esclarecer: nas fotos publicadas, a cadeira não era uma cadeira de Sinhá, e sim de candomblé, e as roupas não eram de mucama, mas trajes de baiana de festa. Ainda assim, se causamos uma impressão diferente dessa, peço desculpas”, escreveu.

Mas nem isso arrefeceu a polémica. Num artigo de opinião, no jornal Folha de São Paulo, o argumentista Tony Goes fala numa “sucessão de equívocos”.

A aniversariante se defendeu quando a controvérsia explodiu. Pediu desculpas pelo mal-entendido via Instagram, e ainda disse que a cadeira era, na verdade, um ´trono de candomblé´. Não percebeu, mais uma vez, que cometeu uma gafe: nos terreiros, os tronos de candomblé são reservados para os pais e mães-de-santo, coisa que Donata não é”, escreveu.

A polémica levou mesmo a própria Vogue Brasil a emitir um comunicado, em jeito de esclarecimento e pedido de desculpas. Um comunicado que foi partilhado pela própria Donata, na sua página de Instagram.

A festa durou dois dias e as fotografias referem-se ao primeiro dia. A polémica acabou por envolver outros famosos bem conhecidos do público português. Ivete Sangalo atuou no segundo dia das comemorações, já a polémica estava instalada. Ivete fez um breve discurso à amiga aniversariante que dividiu opiniões sobre o que a cantora realmente pensa sobre a controvérsia que envolve o racismo.

Precisamos compreender a aflição do outro e a dor do outro, por isso estou aqui hoje com todo meu amor e meu carinho para você. Esse é o nosso exercício: pensar no outro, para que pensem na gente, da mesma maneira que temos que pensar no outro. Independente de que situação seja, é preciso pensar no outro e compreender”, disse a cantora no discurso.

Para uns, o discurso de Ivete foi encarado como um apoio à amiga, enquanto outras pessoas viram como um puxão de orelhas.

Sobre a festa da Donata Meirelles a @ivetesangalo disse que a gente tem que pensar no outro, no caso ela não pensou por UM SEGUNDO nos negros que se sentiram magoados, atingidos, ofendidos com o tema da festa! É isso aí, Ivete, vc tem que pensar "nos teus" mesmo👍 Parabéns! pic.twitter.com/Bcl2eZQPGG — Déia Fanfiqueira (@NaoInviabilize) 10 de fevereiro de 2019

Há 3 meses era anunciado que Ivete cantaria no 2º aniversário de Donata Meirelles, ontem após a 1º festa ser marcada por um ato racismo, Ivete obviamente por questão contratual não poderia cancelar, mais não perdeu a oportunidade e deu uma aula. pic.twitter.com/5xURPzrrqN — Mainha Gosta Assim (@DIAAAVF) 10 de fevereiro de 2019

me corrijam de maneira pacífica (pelamordideus) se eu estiver sendo equivocada! o que eu entendi desse recado da ivete para donata é que foi um toque na própria! do tipo: tenha empatia com o próximo se a dor não é sua! https://t.co/erdfBxvSxK — judepaulla (@judepaulla1) 10 de fevereiro de 2019

A atriz Taís Araújo, conhecida também pelo seu ativismo contra o racismo, também já se pronunciou publicamente sobre a polémica. Num post no Instagram, a atriz disse gostar de Donata, mas lança-lhe também duras críticas.

É uma mulher que eu conheço e de quem gosto. O que aconteceu, no entanto, considero um erro, pois a festa foi feita por pessoas que trabalham com imagem e sabem o poder que uma imagem tem. Não acredito que o desejo deles tenha sido retratar o Brasil Colônia, um período duro, mas uma imagem fala mais que mil palavras e dez mil desejos. As comparações são inevitáveis. O que aconteceu ali é o que o que ocorre nesse país construído sobre o racismo, corpos, suor, sangue e lágrimas negros. Esse sofrimento é tão naturalizado que fica difícil para as pessoas que não se identificam com as moças de pé ao lado da cadeira sentirem o que a população negra sente", escreveu.

Donata é casada com Nizan Guanaes, um dos mais conceituados e premiados empresários do ramo da publicidade no Brasil. Mas nem a vasta experiência do marido parece ter impedido a diretora de uma das mais conceituadas revistas do Brasil de ter sido abalada por uma polémica que lhe trouxe publicidade negativa.