Pelo menos 20 pessoas morreram durante o fim de semana, em confrontos entre narcotraficantes e as forças de segurança ocorridos no norte do México, perto da fronteira com os Estados Unidos, disseram as autoridades.

Após 24 horas de tiroteio, "14 traficantes foram abatidos, quatro membros da polícia estatal morreram, bem como dois civis não armados, sequestrados e assassinados pelos traficantes", declarou o governador do estado de Coahuila, Miguel Angel Riquelme, em comunicado.

A polícia pediu a intervenção dos militares quando vários veículos, ocupados por pessoas fortemente armados, circulavam pela localidade Villa Union.

Os tiroteios ocorreram em vários pontos da localidade, situada a cerca de 60 quilómetro da fronteira norte-americana. De acordo com as autoridades, esta zona era "muito tranquila" e não registava qualquer violência relacionada com o narcotráfico.

O governador de Coahuila atribuiu este ataque ao cartel Noreste, criado no estado próximo de Tamaulipas, na sequência de uma divisão do grupo criminoso Zetas.

Estes confrontos registaram-se um ano depois da chegada ao poder do presidente de esquerda, Andres Manuel Lopez Obrador.

De acordo com dados oficiais, mais de 250 mil pessoas foram assassinadas no México, desde que o governo federal lançou, em dezembro de 2006, uma vasta operação contra a droga no país. Desde o início deste ano, as autoridades registaram 26 mil mortos.