Os avistamentos começaram a ser reportados dias antes do Natal, por agricultores, que afirmavam ver formações de mais de 20 objetos nos céus dos estados norte-americanos do Colorado e do Nebraska. Aconteceu durante vários dias, entre as 19:00 e as 22:00. Os populares afirmam que alguns dos aparelhos têm cerca de 1,8 metros de comprimento.

As autoridades locais e federais já estão a investigar a ocorrência que, segundo o xerife da cidade de Lincoln, Tom Nestor, interfere com o funcionamento do aeroporto local.

As autoridades tentam agora perceber quem opera os drones e com que objetivo.