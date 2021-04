O funeral do príncipe Philip, duque de Edimburgo, será realizado em Windsor, no próximo sábado, dia 17 de abril, anunciou o Palácio de Buckingham.

As cerimónias fúnebres do serão um "funeral real cerimonial" e não um funeral de estado, que "reflete muito os desejos do duque", disse um porta-voz do palácio, citado pela BBC. Haverá um minuto de silêncio nacional, enquanto o caixão chega à Capela de São Jorge (St George's Chapel).

O evento obedecerá às restrições governamentais no âmbito da pandemia de covid-19, o que significa que os convidados serão limitados a 30.

Membros da família real vão caminhar atrás do caixão

Os membros da família real, incluindo o príncipe de Gales, caminharão atrás do caixão do duque de Edimburgo. Já a rainha, vai viajar separadamente até à capela, adianta ainda o palácio.

A procissão demorará oito minutos, com oito funcionários a carregar o caixão pela escadaria oeste da capela.

A urna será coberta com o estandarte do duque, com uma coroa de flores, o seu chapéu naval e a espada no topo. Na chegada, será saudado pelo reitor de Windsor e pelo Arcebispo de Canterbury.