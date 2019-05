São fotografias sem poses e diferentes daquilo que se espera de uma família real. Nas imagens, captadas pelo fotógrafo Matt Porteous e divulgadas este domingo pelo Palácio de Kensington, é possível ver os príncipes George, Charlotte e Louis a divertirem-se com os pais no jardim desenhado pela duquesa de Cambridge.

O jardim RHS Back to Nature Garden foi desenhado por Kate Middleton em colaboração com os arquitetos Andrée Davies e Adam White, e é considerada uma terra encantada para famílias e comunidades que querem estar em contacto com a natureza.

"I hope that this woodland that we have created here really inspires families, kids and communities to get outside, enjoy nature and the outdoors and spend quality time together." — The Duchess of Cambridge on the #RHSChelsea Back to Nature Garden pic.twitter.com/286B9TOPGA